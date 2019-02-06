Ростовские полицейские получили условные сроки за присвоение денег для информаторов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд назначил условные сроки двум экс-оперативникам угрозыска в Батайске, которые в течение трех лет присваивали предназначенные для работы с информаторами средства, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ), каждому назначено наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

"Оперуполномоченные отдела угрозыска ОМВД России по Батайску Владислав Ли и Артем Харитонов присваивали денежные средства, выделенные по статье "Спецрасходы" для оплаты лицам, сотрудничающим с органами полиции на конфиденциальной основе", - говорится в сообщении. Установлено, что полицейские с января 2013 по октябрь 2015 года делали фиктивные документы для обоснования выплат.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, оба сотрудника полиции были уволены по отрицательным мотивам.