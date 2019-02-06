Путин счел блокировку счетов компаний из-за сомнительных операций крайней мерой

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Блокировки банковских счетов компаний из-за подозрений в проведении сомнительных операций должны быть крайней мерой, считает президент РФ Владимир Путин.

"Наверное, это неизбежно - блокировка счетов. Но это очень негативно сказывается на ведении бизнеса, может иметь очень тяжелые последствия. Это должно быть, если ее использовать, эту меру, то она должна быть как крайняя, а не широко применяемая", - сказал Путин, отвечая на вопрос предпринимателя на пленарном заседании форума "Деловая Россия" в среду.

Глава государства напомнил, что проблема блокировок банковских счетов уже обсуждалась с женщинами-предпринимателями в 2018 году, в преддверии 8 марта.

"И я просил коллег в правительстве, просил Центральный банк соответствующие предложения сформулировать. К сожалению, до сих пор этот вопрос не решен. И мне кажется абсолютно здравым ваше предложение по поводу того, что если компания работает в течение нескольких лет, трех лет, без всяких серьезных к ней претензий, то вполне ее можно избавить от таких подозрений", - отметил Путин.