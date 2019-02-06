Медведев сравнил получение Нобелевской премии с победой на футбольном ЧМ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава правительства Дмитрий Медведев поддержал надежды российских ученых на получение Нобелевской премии по химии в 2019 году, сравнив такой результат с осуществлением мечты о победе России на чемпионате мира по футболу.

"Насчет Нобелевской премии - не знаю. Наверное, получить ее не более трудно, чем стать чемпионом мира по футболу. Во всяком случае, мы точно должны все к этому стремиться. Я имею в виду, прежде всего, ученые, а государство должно поддерживать", - сказал Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2019 году Международного года Периодической таблицы химическихэлементов.

Отечественный ученый всего однажды получал Нобелевскую премию по химии - в 1956 году ее лауреатом стал один из основоположников химической физики Николай Семёнов.

Глава РАН Александр Сергеев в ходе заседания назвал три основные цели, которые академики хотели бы достичь в 2019 году.

"Первая: это, чтобы таблицу все-таки начали называть именем Менделеева. Второе: чтобы мы, наконец, получили Нобелевскую премию в этом году. И третье: чтобы мы выиграли олимпиаду по химии летом в Париже", - сказал президент РАН.

2019 год провозглашен Генассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Вместе с тем, далеко не во всех странах мира Периодическая таблица носит имя великого русского ученого Дмитрия Менделеева, который ее и открыл.