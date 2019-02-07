При столкновении автобуса с грузовиком в Нижнем Новгороде пострадал 21 человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В результате столкновения автобуса ПАЗ и грузовика в Нижнем Новгороде в четверг утром пострадал 21 человек, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

ДТП произошло на набережной Гребного канала. "В автобусе находились 37 человек. Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21 пострадавшему, 13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко. Характер травм - легкие ушибы, ссадины, оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о необходимости госпитализации пострадавших.

"Предполагаемые обстоятельства происшествия - водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем", - добавил собеседник агентства.

В ГИБДД РФ "Интерфаксу" подтвердили информацию о ДТП, сообщив о десяти пострадавших. "В 08:10 в городе Нижнем Новгороде у дома номер 8 на набережной Гребного Канала водитель автобуса "ПАЗ" (принадлежит ООО "Водоканал", перевозил 13 рабочих) совершил наезд на стоявшую на обочине грузовую автомашину "МАН", - сказали в ведомстве.