Число пострадавших в аварии в Нижнем Новгороде увеличилось до 23

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Медпомощь понадобилась 23 рабочим, попавшим в аварию с автобусом в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"В 08:10 в городе Нижнем Новгороде у дома номер 8 на набережной Гребного Канала водитель автобуса "ПАЗ" совершил наезд на стоявшую на обочине грузовую автомашину "МАН", - сказали в ведомстве.

"По уточненным данным, в автобусе находились 35 пассажиров (рабочие ООО "Водоканал"), за медицинской помощью обратились 23 пассажира", - сказали в ГИБДД.

В свою очередь министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает, что в результате ДТП пострадали 24 человека, детей среди них нет. Все пострадавшие доставлены в приёмное отделение областной больницы им.Н.А.Семашко.

По данным на 10:30 по московскому времени, госпитализирован один человек - 66-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Еще шесть человек направлены на амбулаторное лечение. Остальные пока находятся на обследовании.

Ранее в четверг информированный источник сообщал агентству "Интерфакс" о 21 пострадавшем. "13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко. Характер травм - легкие ушибы, ссадины, оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

"Предполагаемые обстоятельства происшествия - водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем", - добавил источник.