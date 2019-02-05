Суд арестовал водителя и владельца автобуса, попавшего в ДТП с детьми под Калугой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Владелец и водитель автобуса, перевернувшегося в Калужской области, арестованы на два месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 3 февраля на трассе "Калуга-Вязьма" в Калужской области. Разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Погибли семь человек - четыре женщины, а также две девочки восьми лет и одна девочка семи лет. Госпитализирован был 31 человек.

Уголовные дела были возбуждены по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели двух и более лиц).