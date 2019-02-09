Определены 25 главных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций, по которым по одному обращению гражданин сможет получить весь необходимый ему набор пособий, документов, справок.

В рамках цифровой трансформации госуслуг завершить создание таких "суперсервисов" планируется к 2021 году, сообщила пресс-служба правительства.

В список 25 приоритетных суперсервисов вошли, например, такие жизненные ситуации, как: оформление европротокола, помощь при инвалидности, оформление пенсии, регистрационные и паспортные сервисы, подача заявлений в правоохранительные органы, поступление в вуз, утрата близкого человека, рождение ребенка, трудовая миграция, переезд в другой регион и др.

Каждый из суперсервисов будет объединять целый набор отдельных федеральных, региональных и муниципальных услуг.

Суперсервисы покроют 90% точек соприкосновения человека и государства, считают в Минкомсвязи. "Это либо крайне массовые сервисы, которыми пользуются ежедневно миллионы человек, либо массовые сервисы, где есть какие-либо проблемы — а они есть в большинстве случаев", — заявлял ранее замминистра Минкомсвязи Максим Паршин.

Для реализации каждого из 25 суперсервисов будет сформирована отдельная команда цифровой трансформации. Главными задачами команд станут разработка суперсервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта, оптимизация бизнес-процессов и выработка требований к их модернизации с учётом лучших мировых практик.

Сейчас государство уже предоставляет гражданам комплексные услуги в рамках "жизненных ситуаций". Например, комплекс "рождение ребенка" оформляется в МФЦ за один заход и включает в себя получение свидетельства о рождении, регистрацию новорожденного по месту жительства, получение СНИЛС, ОМС, подачу заявления на материнский капитал, получение различных справок и др. До этого родителям для получения всех этих услуг надо было обойти несколько организаций: ЗАГС, ПФР, налоговую инспекцию, соцзащиту, ФМС и пр. К "жизненным ситуациям" также отнесены "оформление наследства", "многодетная семья", "перемена имени", "смена места жительства", "приобретение жилья", "автомобилист", "оплата налогов", "потеря документов". В рамках этих "жизненных ситуаций" все необходимые документы можно оформить единым пакетом.

К настоящему времени удовлетворенность граждан качеством госуслуг в РФ (то есть сумма оценок "хорошо" и "отлично") выросла до 96,9%, свидетельствует статистика общественного портала "Ваш контроль" (vashkontrol.ru). Оценки граждан поступают в систему "Ваш контроль" через смс-опросы, сайт госуслуг, инфоматы в МФЦ и по другим каналам.