Глава одного из районов Кубани попал под следствие, выдав теще разрешение на стройку

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против главы Ленинградского района Краснодарского края; его подозревают в превышении должностных полномочий при выделении участка земли своей родственнице, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в четверг.

"По версии следствия, глава района из личной заинтересованности выдал своей теще разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, в границе защитной зоны объекта культурного наследия - памятника истории "Банк 1908 года", - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что для выдачи разрешения на строительство требовалось обязательное согласование с региональным органом охраны культурного наследия. В результате на участке был незаконно возведен капитальный объект в непосредственной близости от исторического памятника.

Действия чиновника квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).