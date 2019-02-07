Глава Ингушетии опубликовал свой номер телефона для приема жалоб на чиновников

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Жители Ингушетии смогут позвонить или отправить сообщение с приложенным видеоматериалом на объявленный главой республики Юнус-Беком Евкуровым личный номер телефона для связи с жителями региона.

"Буду благодарен вам за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фото-, аудио- и видеоматериалов. Обращения могут делать жители, которые столкнулись с коррупцией в их отношении или стали очевидцами ее проявления", - написал Евкуров в своем инстаграме после заседания республиканской комиссии по противодействию коррупции.

Ранее глава Ингушетии заявлял, что в регионе разработают специальный план мероприятий по активизации расследования нераскрытых дел, в том числе коррупционной направленности.