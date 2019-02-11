За три дня на телефон Евкурова поступило почти 300 жалоб на коррупцию в Ингушетии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Жители Ингушетии отправили сотни сообщений с жалобами на коррупцию на обнародованный главой республики Юнус-Беком Евкуровым личный номер телефона, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе руководителя региона.

"За три дня с момента анонсирования мне на телефон поступило более 280 сообщений, в том числе с приведением конкретных фактов и лиц, которых подозревают в совершении преступлений. Пишут рядовые граждане, сотрудники различных организаций, ведомств, есть среди них и ветераны МВД ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди сообщений - жалобы на хищение средств при строительстве и благоустройстве объектов, реализации различных целевых программ; информация о вымогательстве взяток за восстановление документов, незаконном получении жилищных сертификатов.

Евкуров поручил Совету безопасности республики, региональному МВД и СК разобраться с каждой конкретной жалобой.

"Буду лично реагировать, как идет расследование абсолютно по каждому случаю. Вновь обратил внимание руководителей профильных ведомств, что данная работа сейчас в приоритете, и без помощи населения мы с таким злом, как коррупция, не справимся. Такая помощь и слова поддержки и благодарности уже поступают от граждан мне на телефон", - процитировали агентству "Интерфакс" ингушского лидера в пресс-службе главы региона.

7 февраля глава Ингушетии обнародовал свой номер телефона для приема жалоб на коррумпированных чиновников. Он попросил жителей региона присылать на этот номер сообщения с приложенным фото-, аудио- и видеоматериалами.