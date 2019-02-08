В России

Два подземных толчка произошли вблизи "нитки" Байкало-Амурской магистрали в Бурятии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 3,2 произошли вечером в четверг на территории Муйского района республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, первый толчок был зафиксирован в четверг в 22:08:34 по иркутскому времени в точке с координатами 56.08 градусов северной широты 113.95 восточной долготы. Эпицентр находился в 20 км от железнодорожных путей Байкало-Амурской магистрали (БАМ), и в 32 км юго-западнее крупной станции Таксимо.

Второй толчок был зарегистрирован в четверг в 22:08:48 ирк в точке с координатами 56.10 градусов северной широты 113.91 восточной долготы. Эпицентр находился также в 20 км от БАМ и на 30 км юго-западнее Таксимо.

Энергетический класс сейсмических событий - 9,8 и 9,9 соответственно, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2.

Теги: Бурятия
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