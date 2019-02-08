Работник шахты имени Тихова в Кузбассе погиб из-за выброса газа

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали, один погиб из-за выброса газа на шахте имени Тихова в пригороде Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник в пятницу.

"Произошел выброс газа, около 190 работников шахты эвакуированы, один человек погиб, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, произошел выброс газа, но какого именно в настоящее время неизвестно, проводятся замеры. Работа на шахте в настоящее время приостановлена.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил журналистам на Всероссийском съезде руководителей угольных компаний в Новокузнецке, что обстоятельства случившегося будет выяснять специально созданная комиссия.

В пресс-службе "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ), которому принадлежит шахта, агентству не смогли прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, шахта имени Тихова - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта ПМХ.

В сентябре 2018 года сотрудников предприятия эвакуировали после подтопления одного из участков шахты, произошедшего после выхода из строя насоса.

В апреле 2017 года из тогда еще строившейся шахты были эвакуированы 200 человек после задымления и остановки главного вентилятора.