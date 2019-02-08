Число пострадавших кузбасских горняков в перевернувшемся автобусе увеличилось до 18

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" в Кемеровской области увеличилось до 18 человек.

"Двоим назначено амбулаторное лечение, 16 человек госпитализированы, из них двое находятся в травматологическом отделении, остальные - в центре охраны здоровья шахтеров", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области в пятницу.

Таким образом, общее количество погибших, число которых не изменилось и составляет 6 человек, и пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" увеличилось с 22 до 24 человек.

Касаясь пострадавших в результате второго ЧП, произошедшего в пятницу в регионе - обрушения на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецком, - собеседник агентства сообщил, что двое травмированных будут лечиться амбулаторно, еще одного поместят в стационар.

"Один из пострадавших в ближайшее время будет госпитализирован в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, еще двое мужчин находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу утром на шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком произошел выброс газа, из-за которого произошло обрушение: четыре человека оказались под завалами, трое выжили, один скончался.

Приблизительно в тоже время на разрезе "Распадский" в Междуреченске вахтовый автобус съехал с технологической трассы и, перевернувшись на крышу, упал с восьмиметровой насыпи. По первоначальным данным, погибли шесть человек, еще 16 были госпитализированы.

По фактам произошедшего следственными органами СКР области возбуждены уголовные дела, региональной прокуратурой проводятся проверки условий труда и выполнения норм законодательства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о гибели шести сотрудников разреза "Распадский" в результате падения с обрыва автобуса, сообщили в пресс-службе СК.