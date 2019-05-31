В Чувашии двое детей наелись грибов на прогулке в детсаду и попали в больницу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Двое воспитанников детского сада в Чувашии были госпитализированы после того, как нашли и съели растущие на территории учреждения грибы.

"В городскую детскую клиническую больницу по линии "скорой помощи" поступили два пятилетних ребенка. В детском саду во время прогулки нашли растущие возле веранды грибы и съели их", - сообщает Минздрав республики.

Врачи отделения анестезиологии-реанимации провели промывание желудка и инфузиционную терапию поступившим детям.

"В хорошем самочувствии они выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Минздрав не уточняет, какие именно грибы съели дети.