Поиск

В Чувашии двое детей наелись грибов на прогулке в детсаду и попали в больницу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Двое воспитанников детского сада в Чувашии были госпитализированы после того, как нашли и съели растущие на территории учреждения грибы.

"В городскую детскую клиническую больницу по линии "скорой помощи" поступили два пятилетних ребенка. В детском саду во время прогулки нашли растущие возле веранды грибы и съели их", - сообщает Минздрав республики.

Врачи отделения анестезиологии-реанимации провели промывание желудка и инфузиционную терапию поступившим детям.

"В хорошем самочувствии они выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Минздрав не уточняет, какие именно грибы съели дети.

Чувашия

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Комиссия по этике призвала Юсупова забрать из СК заявление против фигурантов дела Baring Vostok

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

Глава Роспотребнадзора запретила наказывать рестораны за стейки "с кровью"

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

В Минкультуры открестились от требований вырезать сцены из фильма про Элтона Джона

Ремонт в Госдуме отложат из-за пустот в фундаменте

В Госдуму внесен законопроект о "живом" и "мертвом" пиве

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина

Путин присвоил аэропорту "Шереметьево" имя Пушкина
ПМЭФ-2019

Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК проведет служебное расследование из-за утечек данных о крушении SSJ 100

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Сквер в центре Екатеринбурга включат в опрос о месте для строительства храма

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня

Предстоящие новогодние каникулы сократят на два дня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');