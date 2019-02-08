Подростки в Свердловской области предстанут перед судом за жестокое убийство инвалида

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении четырех подростков, обвиняемых в убийстве инвалида, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по пп. "д, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и с особой жестокостью). Санкция статьи предусматривает для несовершеннолетних наказание от 4 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в начале августа 2018 года в городе Березовском подростки позвали 20-летнего инвалида "за гаражи пить пиво". Там они начали над ним издеваться, а потом избили до смерти. 13-летняя девочка снимала все на камеру телефона. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.