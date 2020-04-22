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В Копейске проверят жалобы на связывание мальчика в реабилитационном центре

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Челябинской области организовало проверку информации о жестоком обращении с 13-летним воспитанником социально-реабилитационного центра в Копейске, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее данным, ребенка связывали и над ним издевались перед госпитализацией в конце марта.

Госпитализация ему потребовалась по медицинским показаниям.

Со слов другой воспитанницы Гехт рассказала, что перед отправкой в больницу мальчика три часа продержали в одном из кабинетов, запрещая выходить, клочками остригли волосы и связали руки.

"При перевозке в машине его руки привязали к ручке дверцы. После прибытия в больницу парень сбежал, а после этого рассказал о том, что с ним произошло", - добавила вице-губернатор.

"События развернулись еще в конце марта, но известно о них стало только сейчас, когда о них решились заговорить сами дети. Руководитель и сотрудники учреждения вопреки своим обязанностям не сообщили об инциденте", - говорится в пресс-релизе.

Воспитанник уже несколько раз сбегал из центра, сейчас чиновники решили выяснить, связаны ли эти побеги с другими эпизодами жестокого обращения.

По словам Гехт, уже встал вопрос об увольнении сотрудников центра, причастных к инциденту. Она пообещала настаивать на уголовном преследовании виновных.

Копейск Челябинская область Ирина Гехт

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