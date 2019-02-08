"Аэрофлот" с 14 февраля уменьшит контейнеры для перевозки животных в салоне самолета

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 февраля снижает допустимый размер контейнеров для перевозки животных в салоне самолета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Согласно новым правилам, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 125 см (раньше допускалось 135 см), а размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 см (ранее допускалась сумма трех измерений 125 см). Пассажиры, купившие авиабилеты до 13 февраля, смогут провезти питомцев по старым правилам.

"Новые стандарты позволят надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов авиакомпании. Пассажир с животным и его соседи смогут без стеснения расположиться в креслах и свободно передвигаться", - рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, то вес животного вместе с контейнером или переноской не должен превышать 8 кг. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

"Авиакомпания принимает к перевозке кошек, собак, птиц и других домашних животных (хорьки, фретки, фенеки, лори, еноты, лисы, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и др.), а также служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти. Оплата за перевозку производится по специальным багажным тарифам. Собаки-проводники могут перевозиться в салоне бесплатно ", - уточнили в "Аэрофлоте".