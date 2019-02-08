В России

Из-за столкновения автобуса с электроопорой в Стерлитамаке пострадали 19 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Девятнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с электроопорой в башкирском Стерлитамаке, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы регионального Минздрава в пятницу.

"За медицинской помощью обратились 19 пострадавших, из них трое детей. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести и удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла около в 14:00 (мск) в пятницу. По предварительным данным, водитель маршрутной "Газели Next", следующей по 41 маршруту, наехал на опору линии электропередачи, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов.

Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД Башкирии.

Теги: Стерлитамак

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