Петербург решил купить уборочную технику к следующей зиме из-за снежного коллапса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга планируют закупить дополнительную уборочную технику к следующей зиме.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в воскресенье на совещании по итогам двухдневной уборки снега с привлечением сотрудников Смольного глава города Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину подготовить корректировку бюджета 2019 года в части, которая касается ЖКХ, чтобы до начала следующей зимы закупить необходимую технику.

Беглов подчеркнул, что ситуация с уборкой снега продемонстрировала необходимость изменений в работе жилищно-коммунального комплекса города. В связи с этим вице-губернатору Николаю Бондаренко вместе с членами правительства поручено разработать План комплексной модернизации жилищно-коммунальной отрасли.

Помимо этого, глава города дал указание провести опрос общественного мнения о возможном использовании реагентов на улицах Петербурга.

По данным пресс-службы, в субботу в уборке города приняли участие 35 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных организаций, в воскресенье - еще 27 тысяч человек. За два дня были очищены 450 тротуаров и улиц, 1 тыс. 219 дворов и 2 тыс. 865 кровель, с 294 адресов было вывезено 133 тыс. 880 кубометров снега.

Беглов неоднократно высказывался о недостатке снегоуборочной техники в Санкт-Петербурге, особенно малой - для очистки дворовых территорий.