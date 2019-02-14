Захарова назвала "недобросовестной фантазией" слухи о признании РФ вины за сбитый "Боинг"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что Россия готова обсуждать вопрос о компенсации и признании вины за крушение малайзийского "Боинга" - фейк, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия дала свое согласие на проведение таких консультаций, только когда Гаага и Канберра официально в дипломатической ноте подтвердили готовность обсуждать в ходе них весь комплекс вопросов, связанных с расследованием по делу сбитого "Боинга". В том числе вопрос об ответственности государства, в воздушном пространстве которого произошла катастрофа, а также использование данных, передававшихся Россией совместной следственной группой", - сказал она на брифинге.

Она подчеркнула, что речь идет о документально оформленной переписке и изъявленном согласии Нидерландов и Австралии.

"Вольное толкование заявлений МИД РФ, якобы Россия, дав согласие на консультации, демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе о малайзийском Боинге - это просто фантазия, не добросовестная. Это же касается размышлений о возможности обсуждения на консультациях некоей компенсации в качестве опять же некоего искупления вины. Это фейки", - подчеркнула Захарова.

Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году. "Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере". "Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", - заявил Блок.

"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Россия отвергает утверждения о причастности к крушению авиалайнера.