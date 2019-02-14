Арестован третий архитектор из Ростовской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Районный суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу главного архитектора Мартыновского района Ростовской области Александра Корчигу, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Корчиге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее на тот же срок были арестованы бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, которые также подозреваются в превышении должностных полномочий. Они были взяты под стражу 13 и 14 февраля.

Как сообщалось, три архитектора Ростова-на-Дону и Ростовской области были задержаны 12 февраля по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.