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Посредник во взятке экс-главе Удмуртии заявил, что передавал деньги из страха

Экс-замминистра транспорта республики сказал, что его тезка угрожал "отвернуть голову" и "выдрать ноги"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев заявил на суде в четверг, что стал посредником в передаче взяток своему тезке, экс-главе республики Александру Соловьеву и никому не сообщал об этом, потому что боялся его, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания.

"Я боялся Александра Васильевича (экс-главу Удмуртии Соловьева - ИФ)", - сказал Соловьев, выступающий на процессе в качестве свидетеля обвинения.

Он добавил, что и сейчас боится находящегося под домашним арестом экс-главу Удмуртии: "Человек он физически крепкий, я гораздо меньше. Я открыто говорю, что я боюсь".

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В обнародованных гособвинителем на процессе протоколах допроса экс-замминистра транспорта Удмуртии говорится, что когда тот курировал строительство мостов через реки Кама и Буй, занимавший в то время должность главы республики Соловьев при возникновении проблем неоднократно угрожал ему "отвернуть голову" и "выдрать ноги".

"Эти слова я в тот момент и сейчас расцениваю как угрозу физической расправы в мой адрес, при этом я также опасаюсь за жизнь и здоровье моей семьи", - говорится в протоколе допроса экс-замминистра.

Он также уточнил, что является не родственником, а однофамильцем экс-главы Удмуртии.

В показаниях Соловьева также сообщается, что он стал посредником в передаче взятки еще и потому, что в то время глава Удмуртии был его руководителем и мог принять решение о его увольнении.

В протоколе отмечается, что он раскаялся в содеянном и добровольно сообщил о посредничестве в получении взятки главой республики.

В ходе судебного процесса от экс-замминистра также стало известно, что при телефонных переговорах участники дела называли взятки "муксун" и деньги действительно несколько раз передавались вместе с этой рыбой. Последняя часть взятки в 30 млн рублей в переговорах обозначалась как "30 томов издания". Выделяемое из бюджета республики после получения Соловьевым взятки финансирование в переговорах было названо "подарками".

Экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии сообщил также, что, получив одну из частей взятки в 10 млн рублей от концессионера Александра Забарского в Москве, он отвез деньги в квартиру своей дочери на рейсовом автобусе.

По его словам, деньги чаще всего передавались в пакетах или картонных коробках, внешне похожих на коробки из-под спиртного.

Ранее сообщалось, что дело рассматривается в селе Завьялово под Ижевском, потому что преступление было совершено на территории Завьяловского района. Несмотря на то, что Соловьев признал свою вину, дело не может быть рассмотрено в особом порядке, так как инкриминируемое ему преступление относится к числу особо тяжких.

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Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, арестован, а затем переведен под домашний арест, который продлен до 20 июня 2019 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

В ходе процесса Соловьев пока не стал выражать свое мнение по предъявленным обвинениям и давать показания.

Теги: Удмуртия, Александр Соловьев

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