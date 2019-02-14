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Новый департамент аппарата правительства РФ займется реформой контрольно-надзорной деятельности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новый департамент аппарата правительства РФ займется реформой контрольно-надзорной деятельности, а не проведением проверок, заявил вице-премьер, глава аппарата Константин Чуйченко.

"Никакие проверки проводить департамент не будет, он как раз займется реформой контрольно-надзорной деятельности, это одна из его задач. В том числе, он будет заниматься подготовкой предложений, систематизацией и организацией работы по совершенствованию корпоративного законодательства и другими вопросами", - сказал Чуйченко "Интерфаксу".

Вице-премьер подчеркнул: "Он абсолютно не будет в себе содержать элементов, направленных на контроль за работой других департаментов. Он автономен, у него свои задачи, которые не будут никак пересекаться с другими".

Создаваемый департамент, по его словам, "не будет надзирать, а будет обеспечивать проведение реформы".

Чуйченко сообщил, что глава департамента будет назначен в ближайшее время.

На одной из панельных дискуссий Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер сообщил, что курировать департамент будет замглавы аппарата правительства Юрий Любимов. "Департамент будет создан на базе департамента, который занимался обеспечением деятельности "Открытого правительства". И в этом департаменте совершенствование контрольно-надзорной деятельности будет важнейшим направлением", - рассказал он.

По его словам, совершенствование контрольно-надзорной деятельности должно идти двумя путями: материально-правого аспекта и процессуально-правового аспекта. "Та работа, которая была проведена по формированию первоначальной версии и прошла первое чтение по контрольно-надзорной деятельности, немного в связи с этим будет видоизменена. И мы попытаемся все вопросы, которые регулирует материально-правовой аспект, оттуда вывести и произвести четкое разделение материального и процессуального права", - сказал Чуйченко.

Предметом проверки должны быть лишь те требования, заметил он, которые реально направлены на устранение или нейтрализацию риска общественным интересам. "Нужно сформировать общий закон, который будет содержать в себе понятия обязательных требований, которые в свою очередь будут предметом контрольно-надзорной деятельности", отметил глава аппарата.

Чуйченко напомнил, что срок представления предложений истекает 25 февраля. "Я думаю, что сейчас после форума мы должны активизировать работу и представить на утверждение председателю правительства концепцию этих изменений", сказал он.

Говоря о будущем законе, Чуйченко отметил, что он должен нести в себе только функционально регуляторную составляющую, т.е. содержать правила поведения для участников общественных отношений.

Теги: Константин Чуйченко
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