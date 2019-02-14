Один погибший найден под завалами дома в Красноярске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Тело одного погибшего найдено под завалами дома в Красноярске, где произошел взрыв газа, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого Минздрава.

"Одно тело нашли, когда разбирали завалы, кто это - мужчина или женщина - пока нет информации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о взрыве газа в трехэтажном жилом доме, который спровоцировал множественные разрушения на втором и третьем этажах. Было спасено 12 человек, из них двое детей.

В МЧС уточнили, что взрыв газа произошел в частном коттедже.