Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года готов к внесению в правительство, однако еще требуется согласовать его с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с ФОИВ", - сказала Скворцова журналистам в пятницу.

Министерство сообщало о начале подготовки данного законопроекта осенью прошлого года.

В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что "есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решения об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года".

В ноябре прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста для продажи алкоголя в РФ с 18 лет до 21 года.