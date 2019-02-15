Кусок штукатурки с фасада упал на подростка в Санкт-Петербурге

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга проводит проверку после падения на голову 16-летнему местному жителю куска штукатурки с фасада здания НИИ уха, горла, носа и речи (НИИ ЛОР) в Адмиралтейском районе города, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

"14 февраля 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что в 09.40 с фасада дома на Бронницкой улице произошло падение облицовки здания. В результате инцидента 16-летний прохожий получил травмы, он госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший был доставлен в детскую городскую больницу №19 с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом темени в состоянии средней тяжести.