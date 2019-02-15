Условный срок дали жительнице Челябинской области, отравившей грудного сына водкой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, насмерть отравившей грудного ребенка водкой, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Следствием и судом установлено, что в 2017 года жительница села Русская Теча (Красноармейский район) поила алкоголем трехмесячного сына, который не мог уснуть. В мае ребенок скончался от отравления алкоголем. Судмедэкспертиза обнаружила в его организме более 30 миллилитров этилового спирта.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно.

Кроме того, в социальный приют переданы девятилетняя дочь и трехлетний сын осужденной. Ранее семья на учете социальных служб не состояла.

Ранее сообщалось, что Красноармейский районный суд в январе 2018 года освободил обвиняемую от уголовного преследования в связи с примирением с супругом, который участвовал в деле в качестве потерпевшего.

Однако данное решение обжаловала прокуратура, и уголовное преследование было возобновлено в областном суде.