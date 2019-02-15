Двое пожарных пострадали при тушении церкви в саратовском Балашове

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двое пожарных получили травмы при тушении церкви в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"При тушении пожара пострадали двое пожарных. Они доставлены в центральную больницу Балашова", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в областном минздраве сообщили, что состояние пострадавших оценивается как "тяжелое". "Решается вопрос об их транспортировки с помощью санавиации в областной центр", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, пожар произошел в 11:25 по Москве в здании действующей церкви по улице Авиаторов, 2. По предварительной информации, площадь пожара составила более 1 тыс. кв.м., возгорание ликвидировано.