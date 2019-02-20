Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Приморье

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Деревянный жилой дом сгорел в поселке Шкотово Приморского края, обнаружены тела пяти человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре поступило вечером 19 февраля. Приступив к тушению, пожарные провели разведку внутри горящих помещений, при которой были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", - сказал представитель пресс-службы.

Отмечается, что огнем была охвачена весь дом. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 2:00. Обстоятельства и причины пожара выясняются.