В России

Пять человек погибли во время пожара в жилом доме в Приморье

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Деревянный жилой дом сгорел в поселке Шкотово Приморского края, обнаружены тела пяти человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре поступило вечером 19 февраля. Приступив к тушению, пожарные провели разведку внутри горящих помещений, при которой были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни", - сказал представитель пресс-службы.

Отмечается, что огнем была охвачена весь дом. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 2:00. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Теги: Приморье

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