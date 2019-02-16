Особый противопожарный режим введен уже в двух районах Хабаровского края из-за бесснежной зимы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим введен в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, сообщает в субботу главное управление МЧС России по региону.

"В целях предупреждения возникновения природных пожаров с 15 февраля главой муниципального образования на территории Советско-Гаванского района введен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее особый противопожарный режим был введен в Ванинском районе края.

"В этом году на юго-восточном побережье Татарского пролива, а также в южных районах Хабаровского края сложилась аномальная ситуация, когда практически отсутствует снежный покров", - отмечают спасатели.

По данным МЧС, из-за отсутствия снега за первые месяцы зимы пожарные потушили более 50 палов сухой травы, растительности. Зарегистрированы и первые лесные пожары.

"В связи этим, приказом управления лесами правительства Хабаровского края с 14 февраля на территориях Ванинского и Советско-Гаванского районов открыт пожароопасный сезон", - сказано в сообщении.