В Магнитогорске ввели особый режим из-за участившихся пожаров

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим введен в городе Магнитогорске Челябинской области из-за значительного роста числа пожаров, сообщает пресс-служба второго отряда областной противопожарной службы в четверг.

С начала года в городе произошло 92 пожара, что почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, и уже погибли семь человек.

"В целях профилактики специалисты пожарной охраны провели рейд по жилым домам Орджоникидзевского района, где произошло наибольшее количество возгораний", - говорится в сообщении.

Большинство пожаров происходит из-за неисправной электропроводки и неосторожного обращения с огнем во время курения.

"В четверг утром получил отравление продуктами горения 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить пожар в своей двухкомнатной квартире. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию городской больницы. Причиной возгорания стало короткое замыкание", - отмечает пресс-служба.