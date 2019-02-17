В МЧС подтвердили, что под завалами обрушившегося корпуса ИТМО не обнаружено людей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС при разборе завалов обрушившегося корпуса вуза в Петербурге на данный момент не обнаружили людей, основная версия случившегося - ошибка при ремонте.

"На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там", - сообщил в Петербурге журналистам глава МЧС Евгений Зиничев.

"Как только Следственный комитет завершает работу, приступаем к работе мы. Укрепляем перекрытия опорами, после этого снимаем угрожающие нависающие конструкции и переходим к разбору завалов", - добавил Зиничев.

В свою очередь, врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил журналистам, что работы по ликвидации ЧС ведутся в штатном режиме.

"Мы провели совещание. Все необходимые указания даны. Хотел бы отметить слаженную работу МЧС и поблагодарить спасателей, которые сделали все, чтобы не было погибших. Особенно хотел бы отметить работу спасателей по эвакуации студентов с пятого этажа", - сказал Беглов.

Он добавил, что город оказал необходимое содействие в части обеспечения работ строительной техникой для укрепления конструкций здания и разбора завалов.

"Версия случившегося одна - связанная с реконструкцией этого здания. Других версий нет каких-то экстремальных или каких-то других", - подчеркнул Беглов.

Как сообщалось, в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики в субботу произошло обрушение перекрытий.