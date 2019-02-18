Возбуждено дело о гибели пенсионера в саратовском Энгельсе от упавшей наледи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на пенсионера с балкона жилого дома в городе Энгельс Саратовской области, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР в понедельник.

Дело заведено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи намерены дать юридическую оценку действиям лиц, которые были обязаны очищать жилой дом от снега и льда, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, трагедия произошла 14 февраля на улице Горького. Пожилой мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в ближайшую клинику, спасти его не удалось.

Это первый подобный случай в регионе текущей зимой.