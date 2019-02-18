В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сроки профилактических отключений горячей воды в российских городах могут сократиться до трех дней, рассказал в интервью, опубликованном в понедельник в "Известиях", замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Он рассказал о работе по внедрению "умных технологий" в сфере ЖКХ. "Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - сказал Чибис.

По его словам, в этом заинтересованы сами коммунальные компании, поскольку за время привычного двухнедельного отключения они теряют выручку за горячую воду.

"В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", - рассказал замминистра.