В Ставрополе ввели режим ЧС из-за поврежденных ветром ЛЭП и поваленных деревьев

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Последствия ураганного ветра ликвидируют в Ставрополе, где повреждены кровли нескольких социальных объектов и линий электропередачи (ЛЭП), повалено 50 деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города.

"За прошедшие сутки в краевой столице в результате стихии было повалено более 50 деревьев, повреждены более 40 электролиний, частично разрушены кровли двух зданий - школы №11 и колледжа сервисных технологий и коммерции, пострадали два остановочных павильона. По согласованию с губернатором региона в Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ликвидации последствий стихии в круглосуточном режиме задействованы 15 бригад по распилке поваленных ураганом деревьев, 25 бригад по санитарной очистке, 14 бригад энергетиков.

Главное управление МЧС по региону в воскресенье сообщало о том, что в регионе ожидается резкое усиление ветра, до 30 м/с.