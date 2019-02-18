Шквалистый ветер повалил десяток деревьев в Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду за последние сутки повалил в разных районах Москвы около десятка деревьев, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что упавшие деревья повредили в городе семь автомобилей.

"Желтый" уровень погодной опасности продолжает действовать в московском регионе из-за усиления ветра, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, в понедельник днем в Москве и Подмосковье ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду.