В Красноярске задержали владельца интернет-магазина наркотиков

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске задержали группу лиц, подозреваемых в продаже наркотиков через интернет-магазин, сообщает пресс-служба местной таможни.

"49-летний житель Красноярска создал интернет-магазин для продажи наркотических средств, которые он заказывал в странах Западной Европы, приобретал на других интернет-сайтах, а галлюциногенные грибы выращивал самостоятельно", - говорится в сообщении.

Также для распространения наркотических средств по тайникам-закладкам подозреваемый привлекал своего 34-летнего знакомого.

Во время обыска дома у подозреваемых, а также в тайниках-закладках обнаружено и изъято около 200 граммов грибов, содержащих в своем составе наркотическое средство "псилоцин", 100 граммов гашиша и около 35 граммов синтетических наркотиков.

Кроме того, из международных почтовых отправлений, пришедших из-за рубежа в адрес подозреваемого, изъято 50 доз ЛСД (0,007 граммов) и 49 граммов МДМА (метилендиоксиметамфетамина). Общее количество изъятых наркотических веществ достаточно для приготовления более 1000 доз, отмечают в ведомстве.