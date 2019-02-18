В Сочи начался массовый снос самовольно возведенных домов, признанных судами законными

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Снос многоквартирных жилых домов, которые ранее были признаны районными судами законно возведенными, начался в Адлерском районе Сочи.

"Наши дома начинают сносить. Суды Сочи отказались от своих ранее принятых решений, позволяющие возводить многоквартирные дома без разрешения администрации Сочи", сообщил агентству "Интерфакс" представитель группы "Жертвы недвижимости Сочи" Виктор Кудряшов в понедельник.

Он отметил, что все собственники квартир получили уведомления "О повороте решения суда" и признали недействительными документы, выданные ранее в Росреестре.

"В наши дома пришли судебные приставы. Начался снос домов", - подчеркнул Кудряшов.

В свою очередь Светлана Ивченко сказала, что собственники недвижимости Сочи расценивают ситуацию со сносом многоквартирных домов в Сочи "как полный беспредел администрации, приставов и судов города".

"Мы - добросовестные покупатели. Нами вложено в строительство (а значит - инвестировано в экономику города Сочи) несколько сотен миллионов рублей. Многие уже проживают в купленных квартирах, ведь здесь уже подключены все коммуникации - водоснабжение и водоотведение, электричество. У нас на руках официальные договоры купли-продажи, выписки из юстиции о регистрации права собственности", - подчеркнула Ивченко.

В свою очередь в администрации Сочи агентству сказали, что снос проводится по решению судов.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик о новостройках, которые сносят в Сочи. На крышах этих домов неизвестные нарисовали 30-метровый международный сигнал бедствия SOS и 50-метровый флаг России.

Ранее мэр Сочи сообщал журналистам, что на курорте будут снесены более 600 объектов, среди которых 54 многоквартирных жилых дома.