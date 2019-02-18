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Долги безработных осужденных оценили в 140 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Задолженность нетрудоустроенных осужденных по непогашенным обязательствам оценивается на 140 млрд рублей. Об этом сообщил сенатор Сергей Фабричный в понедельник на встрече депутатов региона с членами временной комиссии Совета Федерации.

"В Ставропольском крае 33% осужденных трудоустроены, в среднем по Российской Федерации - 37%. В целом по системе УФСИН не трудоустроены 263 тыс. человек, на руках у этих людей непогашенных обязательств на 140 млрд рублей", - сказал Фабричный.

По его словам, увеличить долю занятых осужденных призван законопроект, предусматривающий изменения в Уголовно-исполнительном кодексе.

"Законопроект (. . .) предусматривает возможность организации производственных участков за пределами колоний-поселений и исправительных центров по стандартам ФСИН. По нашим оценкам, (в случае принятия закона - ИФ) порядка 10 тыс. человек, которые отбывают наказания в колониях-поселениях и исправительных центрах, смогут быть трудоустроены", - отметил Фабричный.

Он считает, что закон может быть принят уже в весеннюю сессию.

Таким образом, если законопроект будет принят, удастся трудоустроить 3,8% осужденных из числа ныне безработных.

Госдума на заседании 13 февраля приняла в первом чтении законопроект, регулирующий привлечение к труду осужденных за нетяжкие преступления.

Законопроект направлен на расширение возможности привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам, а также отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях, то есть лиц, осужденных по нетяжким составам, пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время в законодательстве не закреплена возможность привлечения этих категорий осужденных к труду вне исправительных центров и колоний-поселений.

Вводится возможность создания специальных участков исправительных центров и колоний-поселений на базе организаций, в которых будут работать осужденные. Организация должна предоставить общежитие для проживания осужденных и другие помещения, имущество, необходимые для обеспечения условий и порядка отбывания наказания осужденными, отметил он. На организацию также будет возложено оказание содействия исправительному учреждению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, сказал Крашенинников.

Определять порядок создания и функционирования специальных участков исправительных центров и колоний-поселений для труда осужденных будет Минюст России, отметил он.

Вместе с тем, парламентарий отметил, что законопроектом не регламентирован надзор за такими осужденными, при том, что такие участки могут находиться в значительном отдалении от исправительного центра или колонии-поселения.

Теги: ФСИН
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