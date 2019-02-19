Клинцевич назвал сообщения о подмене ракеты 9М729 элементом информационной войны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения американской прессы о том, что на брифинге для иностранных представителей образцы ракеты 9М729 были подменены, являются элементами информационной войны и не соответствуют действительности, заявил "Интерфаксу" во вторник член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По сообщению Daily Beast, ЦРУ утверждает, что российские власти на брифинге для иностранных представителей 23 января якобы представили "другую ракету", которую выдали за 9М729. Это ракета, по утверждению США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Проявления информационной войны и русофобии в США сегодня зашкаливают. Поражает также абсолютный непрофессионализм авторов подобного рода публикаций", - сказал Клинцевич.

По его словам, на такого рода брифинги приглашают большое количество специалистов, хорошо разбирающихся в вопросе. "Различного рода подмены чреваты огромными последствиями. Так рисковать не принято", - подчеркнул сенатор.

Клинцевич отметил, что Россия абсолютно транспарентна в вопросе выполнения ДРСМД. "Мы абсолютно последовательны и открыты", - сказал он.

Сенатор убежден, что "дезинформация, которую распространяют западные СМИ, рано или поздно будет вскрыта".

Минобороны России 23 января представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств.

В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.