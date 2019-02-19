Адвокат заявил об отсутствии в деле Арашуковых потерпевшего

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В уголовном деле о многомиллиардном хищении газа, возбужденном в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, до сих пор нет потерпевшего, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов Сергей Шишов.

"Исходя из фабулы дела, ПАО "Газпром" уже давно должно быть потерпевшим, но таковым его все еще не признали. Кроме того, от "Газпрома" в деле нет даже заявления о факте хищения газа компании, но при этом дело почему-то возбудили, на основании чего - непонятно", - сказал адвокат.

По словам адвоката, ни отцу, ни брату сенатора Рауфа Арашукова обвинений пока не предъявлено.

Арашуковы были задержаны 30 января. С санкции суда они заключены под арест на два месяца, до конца марта.

Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинению в участии в организованном преступном сообществе, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Арашуков-старший подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последний, по версии следствия, создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд руб..

Кроме того, следствие полагает, что сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова

Арашуковы отрицают свою причастность к преступлениям. Сенатор считает свое дело политическим заказом.

В рамках дела Арашуковых, кроме их родственника гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз", директор филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в ОПС и мошенничество.

Следствие утверждает, что "соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей; после этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет". Как считает следствие, членами ОПС "создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям".