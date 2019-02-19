Главные новости
В России"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два разаКультураУмер модельер Карл ЛагерфельдВ миреПольша начала строить канал через Балтийскую косу
В России

Экс-главу Хакасии Зимина согласовали на должность замгендиректора РЖД

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО "Российские железные дороги".

Соответствующее решение на заседании во вторник принял совет директоров РЖД, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью монополии.

В октябре сообщалось, что Зимин принял предложение занять пост замглавы РЖД, курирующего развитие "восточного полигона". "Буду заниматься тем, чем занимался раньше и о чем всегда мечтал - развитием Транссиба, курировать вопрос строительства железной дороги Курагино-Кызыл (к угольным месторождениям Тувы - ИФ)", - говорил он агентству, хотя и отмечал, что точные сроки его назначения пока не понятны.

Зимин руководил Хакасией с 2009 г. На очередных выборах главы республики в сентябре 2018 года он получил 32,4% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову, отказался от дальнейшего участия в выборах и ушел в отставку.

Теги: Хакасия, Виктор Зимин, РЖД

Новости по теме

В России
Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресеченияМеждународный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения
Обращение подписали также Американская торговая палата и другие ассоциацииПодробнее
 "Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза
Рабочая группа предложит внести соответствующие поправки в избирательное законодательствоПодробнее
 Госдума займется расследованием фейковых новостей о своей работеГосдума займется расследованием фейковых новостей о своей работе
Спикера палаты возмутили слухи о якобы рассматриваемом запрете на покупку автомобилей для тех, у кого нет парковочного местаПодробнее
 Полковник Квачков вышел на свободуПолковник Квачков вышел на свободу
Суд освободил 70-летнего отставного офицера ГРУ в связи с декриминализацией 282 статьи УКПодробнее
Жители Южных Курил выступили против передачи этих островов ЯпонииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии
Почти все респонденты знают о территориальных претензиях на островаПодробнее
 Кадыров временно передавал управление Чечней своему премьеруКадыров временно передавал управление Чечней своему премьеру
Премьер-министр на несколько дней возглавил республику из-за болезни КадыроваПодробнее
 Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президентаКудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента
Глава Счетной палаты также опроверг сообщения о том, что он стал поручителем за американского предпринимателяПодробнее
 Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляРежим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля
В администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянноПодробнее
 Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спорПодробнее
 Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два разаКультураУмер модельер Карл ЛагерфельдВ миреПольша начала строить канал через Балтийскую косуВ РоссииПолковник Квачков вышел на свободуЭкономикаРазработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций СШАВ миреКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина

АФК "Система" купила 25% акций девелопера Etalon Group за $226,6 млн

Минкультуры задумалось о подборе оператора по продвижению российского кино за рубежом

Ученые нашли у белой акулы гены, вероятно, позволяющие ей бороться с раком и старением

Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения

Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресеченияОбращение подписали также Американская торговая палата и другие ассоциации Подробнее

В литовский суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России

В Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук" с ракетами "Томагавк"

Экс-главу Хакасии Зимина согласовали на должность замгендиректора РЖД

Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек

Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человекВолна звонков о минировании пока не прекращается Подробнее

Мария Мотузная получила извинения от прокуратуры за дело о картинках в соцсетях

Шохин рассказал о волнениях среди инвесторов после ареста основателя Baring Vostok

МИД РФ опроверг сообщения об отказе США от встреч с россиянами в Мюнхене

Квачков собрался защитить докторскую диссертацию о спецоперациях

Неизвестный "заминировал" ВДНХ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');