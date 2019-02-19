Экс-главу Хакасии Зимина согласовали на должность замгендиректора РЖД

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Хакасии Виктор Зимин займет должность заместителя генерального директора ОАО "Российские железные дороги".

Соответствующее решение на заседании во вторник принял совет директоров РЖД, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью монополии.

В октябре сообщалось, что Зимин принял предложение занять пост замглавы РЖД, курирующего развитие "восточного полигона". "Буду заниматься тем, чем занимался раньше и о чем всегда мечтал - развитием Транссиба, курировать вопрос строительства железной дороги Курагино-Кызыл (к угольным месторождениям Тувы - ИФ)", - говорил он агентству, хотя и отмечал, что точные сроки его назначения пока не понятны.

Зимин руководил Хакасией с 2009 г. На очередных выборах главы республики в сентябре 2018 года он получил 32,4% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову, отказался от дальнейшего участия в выборах и ушел в отставку.