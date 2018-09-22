Зимин заявил об уходе с поста главы Хакасии, чтобы не допустить раскола

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о своей отставке с поста руководителя региона из-за обрушившийся критики в период избирательной кампании, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального правительства.

"Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. (...) Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", - процитировали в пресс-центре слова Зимина.

По его словам, работа на посту главы региона в течение девяти лет была направлена на то, чтобы "удержать экономику республики от катастрофического падения", создавать новые инфраструктурные проекты.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября и в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября поздно вечером Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Теперь второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели - 7 октября. В нем примут участие Коновалов и занявший 3 место в первом туре Филягин, который уже представил свое согласие.