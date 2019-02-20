РЖД запустит дополнительные поезда в мартовские праздники

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД "запустит более 80 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни в марте, сообщили в пресс-службе компании.

"Более 80 дополнительных рейсов поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначены для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни марта", - сказали в РЖД.

Ожидается, что 7 и 8 марта станут "пиковыми" датами выезда пассажиров, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 10 марта.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Архангельск, Ярославль, Самару, Пензу и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут отправляться в Москву, Казань, Орел, Брянск, Ярославль, Адлер и другие города. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам: Ростов-на-Дону - Адлер, Ростов-на-Дону - Кисловодск.

"В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов, либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы", - добавили в РЖД.