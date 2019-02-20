Главные новости
В РоссииПрезидент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеЭкономикаSamsung представила смартфон с гибким складным экраном
В мире

РЖД запустит дополнительные поезда в мартовские праздники

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД "запустит более 80 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни в марте, сообщили в пресс-службе компании.

"Более 80 дополнительных рейсов поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначены для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни марта", - сказали в РЖД.

Ожидается, что 7 и 8 марта станут "пиковыми" датами выезда пассажиров, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 10 марта.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Архангельск, Ярославль, Самару, Пензу и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут отправляться в Москву, Казань, Орел, Брянск, Ярославль, Адлер и другие города. Предусмотрены также рейсы по внутрирегиональным маршрутам: Ростов-на-Дону - Адлер, Ростов-на-Дону - Кисловодск.

"В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов, либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы", - добавили в РЖД.

Теги: РЖД

Новости по теме

В мире
Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в ЕвропеMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
На Западе эту хакерскую группировку связывают с российскими властямиПодробнее
 Японский истребитель пропал с радаров в мореЯпонский истребитель пропал с радаров в море
Во время учебного полета на его борту было два человекаПодробнее
 Мать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропажеМать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже
Ранее газета The Sunday Times сообщала об ухудшении состояния экс-полковника ГРУПодробнее
 Польша начала строить канал через Балтийскую косуПольша начала строить канал через Балтийскую косу
Корабли смогут заходить по нему в польский порт Эльблонг, минуя РоссиюПодробнее
Космическим туристам дадут облететь Землю по маршруту ГагаринаКосмическим туристам дадут облететь Землю по маршруту Гагарина
Короткий маршрут позволит сократить срок подготовки в полету, сообщил Дмитрий РогозинПодробнее
 Из-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на ТрампаИз-за режима ЧП 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Истцы заявляют, что президент не имеет права тратить деньги на пограничную стену в обход решения КонгрессаПодробнее
 Родители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничествеРодители бывшего премьер-министра Италии арестованы по подозрению в мошенничестве
Маттео Ренци связал арест со своей политической деятельностью и решил довериться правосудиюПодробнее
 Facebook назвал условие разблокирования проекта RTFacebook назвал условие разблокирования проекта RT
Управляющие страницами проекта In the Now должны назвать страны, из которых они управляютсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеЭкономикаSamsung представила смартфон с гибким складным экраномВ РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"МоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийство

Ракета "Союз" отправит на орбиту спутник Egyptsat-A с космодрома Байконур

Основатель Baring Майкл Калви переведен в восьмиместную камеру

Его партнер Дельпаль содержится в камере на четверых Подробнее

Из Пуэрто-Рико в Венесуэлу вышло судно с грузом гуманитарной помощи

Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии

Комитет постпредов стран ЕС одобрил поправки к газовой директиве

РЖД запустит дополнительные поезда в мартовские праздники

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛЭто его четвертый триумф за последние пять лет; ни одна команда за историю КХЛ не выигрывала "регулярку" и Кубок Гагарина в одном сезоне Подробнее

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Samsung представила смартфон с гибким складным экраномТакже компания показала "юбилейные" флагманы S10 и S10 Plus Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');