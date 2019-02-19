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Жители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей Южных Курил заявили, что острова, на которых они живут, должны оставаться территорией России, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов во вторник на внеочередном заседании Сахалинской Облдумы.

Он напомнил, что с 11 по 17 февраля на островах Кунашир, Шикотан и Итуруп ВЦИОМ проводил опрос местных жителей, задавая им вопрос - должна или не должна Россия, по их мнению, передать Южные Курилы Японии.

"Опрос подтвердил: позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна. Вопрос о принадлежности островов для местных жителей не стоит: Курильские острова - территория России. Это мнение 96% опрошенных", - сообщил К. Абрамов итоги опроса депутатам.

"Мы увидели редкий случай консолидированного голосования. Жители консолидированно заявили, что острова не должны никуда уходить", - сказал он, добавив, что о территориальных притязаниях Японии осведомлены 98% респондентов.

"Однозначное отношение к курильскому вопросу устойчиво как на разных островах, так и в различных возрастных категориях - показатели колеблются между 92 и 97%", - отметил директор Фонда ВЦИОМ.

По его словам, были опрошены 7 тыс. 695 человек старше 18 лет или около 70% от числа совершеннолетних жителей островов. Специалисты ВЦИОМ посетили большинство населенных пунктов, включая маленькие поселки с общей численностью жителей до 50 человек (например, поселок Буревестник на Итурупе и село Менделеево на Кунашире).

К. Абрамов подчеркнул, что опрос проходил максимально широко, открыто и гласно, при широком освещении СМИ.

Исследование проводили более 50 интервьюеров, в том числе и сами курильчане, а также жители других регионов России. Специалисты работали в трех форматах: поквартирный опрос, на предприятиях и в местах скопления людей (кинотеатры, магазины). Каждый интервьюер вводил данные в электронный планшет, благодаря чему опрос удалось провести в короткие сроки.

К. Абрамов также сообщил, что курильчане проявили высокую активность.

"Жители очень хотели высказать свое мнение, кто-то из них был в море на работе в это время и специально выходили на связь в наш штаб, чтобы мы учли мнение этих людей", - отметил он.

Отвечая на вопрос депутатов, он сообщил, что опрос фонд проводил на свои средства и по своей инициативе.

"Для нас принципиально было важно услышать мнение жителей региона, как они относятся к этому важному вопросу", - подчеркнул руководитель фонда ВЦИОМ.

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