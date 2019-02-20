Более 500 человек эвакуированы из горящего общежития в Иркутске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в общежитии в городе Иркутске, из здания спасатели эвакуировали более 500 человек, сообщается в среду на сайте регионального ГУ МЧС.

"В начале шести часов утра, на пульт пожарно-спасательной службы города Иркутска поступило сообщение о пожаре в общежитии по улице Коммунистической. Сигнал поступил от автоматической пожарной сигнализации, а звонившие сообщали, что горит комната на пятом этаже и дым заполняет этаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на спасение людей и тушение пожара от МЧС России было отправлено восемь единиц техники и 29 человек. Всего из здания были эвакуированы более 500 человек. В результате пожара комната, расположенная на 5 этаже, закопчена, огнем повреждены мебель и личные вещи.

По словам заместителя начальника службы пожаротушения Павла Белкина, возгорание было ликвидировано на площади два квадратных метра в течение пяти минут.

По данным ведомства, в ходе проведения проверки по факту случившегося "установлено, что в комнате, где произошел пожар, вплотную к кровати был установлен обогреватель, от чего и загорелся матрас и личные вещи".