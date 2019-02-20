Первую ядерную подлодку-беспилотник "Посейдон" спустят на воду весной

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первая атомная подводная лодка - носитель беспилотной системы "Посейдон" будет спущена на воду весной этого года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

О создании "Посейдона" президент объявил в прошлом году. Он рассказал о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. "Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру", - рассказывал Путин.

Позднее в ходе голосования на сайте Минобороны РФ для этой беспилотной системы было выбрано название "Посейдон".

По данным открытой печати, считается, что носителями "Посейдонов" могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения "Белгород", строящейся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ "Белгород" проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.