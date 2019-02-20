Индия направила России заявку на закупку партии истребителей МиГ-29

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия получила от Индии запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29, сообщил в среду "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Запрос получен. В настоящий момент он прорабатывается", - заявил Пунчук.

На прошлой неделе газета The Economic Times сообщила, что Военно-воздушные силы Индии, испытывающие нехватку боевых самолетов, ведут предварительные переговоры с Россией о срочной закупке истребителей МиГ-29.

По данным источников в индийском правительстве, план по дополнительной закупке 21 истребителя МиГ-29, которые начали приобретаться Индией еще с 80-х годов, детально обсуждался в январе этого года, отмечало издание.

Общая сумма сделки оценивается в $847 млн. Помимо истребителей, в нее также входит вооружение, сопутствующая техника и обучение персонала. Стоимость одного самолета составит около $40 млн.

При этом отмечается, что российские МиГ-29 обойдутся индийской казне намного дешевле, чем французские истребители Rafale, которые приобретались за $227 млн.

По данным издания, ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29. Дополнительные самолеты пополнят еще одну.