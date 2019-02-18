Индия еще не внесла весь аванс за С-400

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Поставки систем ПВО С-400 в Индию начнутся сразу после авансовой проплаты, сообщил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Контракт подписан. Пока авансовый платеж еще не сделан. Как только будет проплачен авансовый платеж, с этого момента начинается срок изготовления С-400", - сказал Чемезов журналистам в понедельник.

14 февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что РФ начали получать аванс от Индии на поставку систем С-400. "Я знаю, что платежи осуществляются. Были проблемы, но сейчас осуществляются в соответствии с графиком контракта", - сказал Борисов "Интерфаксу", отвечая на вопрос, получила ли Россия от Индии аванс на поставку ЗРС.

Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу, заявил 5 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось о контракте на поставку четырех дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.