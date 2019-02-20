Главные новости
В РоссииПрезидент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
В России

Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов, на которых была размещена информация о продаже данных банковских карт, а также о способах изготовления устройств для списания денежных средств, сообщили на сайте ведомства.

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств (считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату - ИФ) для обналичивания денежных средств граждан с копий карт", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент все интернет-страницы заблокированы.

Теги: Роскомнадзор
В России
Президент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияПрезидент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооружения
Путин предложил Вашингтону посчитать, за сколько из нейтральных вод долетят ракеты, в частности гиперзвуковой "Циркон" на скорости 9 МаховПодробнее
 Националист Демушкин досрочно вышел на свободуНационалист Демушкин досрочно вышел на свободу
По словам адвоката, суд освободил его в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УКПодробнее
 Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве
Основателю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четвергПодробнее
 Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"
На записи показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсекаПодробнее
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Ключевые тезисы обращения президентаПодробнее
 Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"
"Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государстваПодробнее
 Путин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода гражданПутин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан
Президент также призвал навести порядок на рынке микрокредитовПодробнее
 Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 годаПутин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года
Также президент призвал с июля увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублейПодробнее
 Родители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьмиРодители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьми
СМИ сообщают, что ранее мальчик ударил одноклассницу, ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенкиПодробнее
 "Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов"Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов
Депутаты могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации заведомо недостоверную или неполную информациюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрезидент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияВ РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииДвум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничествеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"МоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"

Комитет постпредов стран ЕС одобрил поправки к газовой директиве

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛЭто его четвертый триумф за последние пять лет; ни одна команда за историю КХЛ не выигрывала "регулярку" и Кубок Гагарина в одном сезоне Подробнее

Спецпрокурор США Мюллер почти завершил работу над докладом по "российскому делу"

Россия создала орбитальную систему радиационного контроля

Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт

Экс-адвокат Трампа начнет отбывать трехлетний тюремный срок на два месяца позже

В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по делу о российской схеме отмывания денег

Всего из России мошенники вывели более 22 млрд евро Подробнее

Италия проверит сообщения о похищении в стране дочери дипломата из КНДР

Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Второй стала украинка Журавок, третьей - белоруска Кривко; лучшей из россиянок с шестым временем стала Сливко Подробнее

Венесуэла закрыла морскую и воздушную границу с Антильскими островами

Врио главы подмосковного округа Дзержинский арестован по делу о получении взятки

Сандерс ответил на оскорбление Трампа, назвав его расистом и мошенником

Что произошло за день: среда, 20 февраля

Итоги послания Путина, нападение родителей на школьника-хулигана в Приморье и новый смартфон Xiaomi Подробнее

Германия опровергла сообщения о выплате пенсий бельгийским эсэсовцам

Президент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооружения

Президент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооруженияПутин предложил Вашингтону посчитать, за сколько из нейтральных вод долетят ракеты, в частности гиперзвуковой "Циркон" на скорости 9 Махов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');