Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов, на которых была размещена информация о продаже данных банковских карт, а также о способах изготовления устройств для списания денежных средств, сообщили на сайте ведомства.

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств (считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату - ИФ) для обналичивания денежных средств граждан с копий карт", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент все интернет-страницы заблокированы.